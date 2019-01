Cerreto-Fivizzanese, sfida al sapore di derby

Bertelloni (Cerreto): "Da adesso in poi per noi sono tutte finali" Poggi (Fivizzanese): "Per noi montignosini è il nostro derby"

Seconda Categoria - Domenica 6 dicembre si gioca Cerreto-Fivizzanese, sfida di Seconda Categoria il cui esito può valer molto per entrambe le formazioni: i blucerchiati di mister Emiliano Bertelloni cercano punti per uscire dalla scomodissima zona paludosa della classifica, i biancoazzurri di Aldo Poggi per rimanere agganciati al gruppo playoff. Nonostante la lontananza tra i due paesi, questa sfida ha il sapore di un derby e non solo per i due allenatori. Infatti tre giocatori chiave della "medicea" sono montignosini doc, quali Micheal Del Giudice, Ettore Gassani e Ayoub Youssefi e uno è massese, Mirko Rubino. Ironia della sorte la partita si giocherà proprio il giorno della Befana, all'indomani della famosa festa in "Piazza Paolini" a Montignoso, diventata ormai un'attrazione turistica e considerata per i montignosini la festa dell'anno, motivo in più per rendere la sfida ancor più sentita.



Di seguito le parole dei due tecnici sull'atteso match:



Aldo Poggi (Fivizzanese): "Per noi montignosini è il nostro derby, siamo in 5 di Montignoso, Rubino è massese ma è un montignosino adottato. Purtroppo abbiamo delle assenze pesanti, tra questi proprio Gassani e Youssefi, più altri 3/4 titotali che mancano per vari motivi. Il Cerreto in casa è una squadra tosta, la loro classifca è bugiarda. C'è da stare molto attenti, poi domenica gli rientra Soldani, giocatore di altre categorie, come gli stessi Battaglia e David Manfredi. Oltre a questi hanno elementi validissimi come Lazzini, Guidi, Gabrielli e tanti altri. Giocheremo alla "Pruniccia", visto che loro hanno problemi di campo, c'è molta attesa in paese per la partita e noi daremo il massimo per portare a casa un risultato positivo".



Emiliano Bertelloni: "Da adesso in poi per noi le partite sono tutte finali. Abbiamo chiuso il 2018 con una sconfitta a Romagnano, la voglia di riscatto è tanta. Siamo pronti ad affrontare con il coltello tra i denti questo girone di ritorno. Sappiamo che la Fivizzanese è una squadra forte, ben organizzata e nata per stare nei piani alti, però noi non possiamo permetterci di guardare gli altri, dobbiamo guardare noi stessi e cercare ogni domenica di portare a casa il bottino pieno".



Calcio Massa Carrara sarà presente all'incontro, con tanto di cronaca e fotogallery.