Cerreto, col Filvilla punti pesanti in palio

I blucerchiati ospitano domani i gialloneri lunigianesi con voglia di riscatto dopo il ko di Pisa

Seconda Categoria - Interrotta domenica scorsa la striscia di risultati positivi che durava da sette turni, il Cerreto vuole subito dimenticare il passo falso di Castelfranco di Sotto dello scorso turno dove è stato battuto per due a uno dalla Stella Rossa Pisa. Una battuta d'arresto che comunque non cancella quello di buono che i blucerchiati di mister Bertelloni hanno fatto fino a questo punto della loro stagione di Seconda categoria.



I punti conquistati sono quattordici per una buonissima ottava posizione di graduatoria con la zona playoff che dista attualmente sette lunghezze anche se l'obiettivo principale della società resta quello del raggiungimento della salvezza ed in questo caso la lotta è molto accesa con ben sei formazioni nell'arco di un solo punto attorno alal zona playout.



Domani pomeriggio (14.30) gara casalinga con il Cerreto che sul rettangolo di gioco di via della Repubblica a Ronchi attende la visita del Filvilla coi gialloneri lunigianesi proprio un punto sotto a quindi anch'essi in lotta per uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica.



Il match tra Cerreto e Filvilla sarà diretto dal signor Cristian Maltese della sezione AIA di Lucca.