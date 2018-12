Cerreto, che succede?

Per i blucerchiati domenica scorsa è arrivata la seconda sconfitta consecutiva e di nuovo la zona playout

Seconda Categoria - Il Cerreto viene superato per una rete a zero in casa sul rettangolo di gioco di Ronchi da parte dei gialloneri del Filvilla e per mister Bertelloni torna l'incubo della zona playout. Davvero un peccato questa seconda sconfitta consecutiva che segue quella a Castelfranco di Sotto in casa della Stella Rossa perche' nelle precedenti sette uscite era arrivata un'interessante striscia positiva fatta di tre vittorie e quattro pareggi per un totale di tredici punti che di fatto avevano permesso di uscire dalla zona pericolosa del fondo classifica.



Adesso a quota 14 punti è quint'ultima posizione ed il prossimo turno è decisamente impegnativo in quando all'orizzonte , domenica 23 dicembre, c'è la trasferta sul terreno del Raffi ospiti del Romagnano in un derby tutto da seguire dove i padroni di casa cercano punti per continuare la cavalcata nelle zone nobili della graduatoria. Cerreto che quest'anno non ha ancora mai vinto lontano dal terreno di casa mentre il Romagnano al Raffi ha colto il successo in ben cinque occasioni.