Buon compleanno, Antica Luni

Seconda Categoria - Dieci candeline per l'Antica Luni fondata nel 2009 per volere del presidente Mattia Casani e dei suoi collaboratori. Un sodalizio "apuano" che si cimenta nel calcio ligure di confine e che lo scorso anno ha visto la squadra disputare una sfortunata stagione da neopromossa in Prima per retrocedere in Seconda.



"Ripartiamo con grande voglia di far bene - dichiara il presidente Casani - ed il fatto di avere raggiunto il traguardo di dieci anni di attività nonostante i mille problemi ci da la forza di guardare avanti con grande ottimismo."



Confermato mister Duranti alla guida della squadra , in casa giallazzurra è stato riconfermato anche un buon numero di giocatori dello scorso anno ovvero Menconi Nicola, Piazza Christopher, Arzá Alessio, Vangeli Matteo, Fornai Iacopo , Moracchioli Diego, Guerrieri Francesco , Chelini Alessio, Chiummiello Francesco, El Omari Hamza e Franzoni Francesco . Per quanto riguarda i nuovi arrivi da segnalare : Vatteroni Ivan (Rebocco), Giovannini Luca (La Miniera), Pelliccia Giuseppe (Montignoso), Scopsi Francesco (La Miniera), Proietti Gabriele (SL Lunense), Codeglia Samuele (ValdiVara), Capitani Francesco (Sarzana 1906), Luzzoli Elia (Montignoso).