Breaking News, Cerreto e Mulazzo in Seconda Categoria!

Pres. Del Freo (Cerreto): "Un premio per i ragazzi e per i nostri sostenitori"

Seconda Categoria - Nei giorni scorsi nella sede blucerchiata del Cerreto, si brindava al primo anno di attività del sodalizio dell’attivo presidente Andrea Del Freo, ma nella giornata di oggi è arrivata una notizia dalla FIGC che estende il brindisi a tutto il paese:



In applicazione della graduatoria di merito pubblicata con il C.U. n.73 del 26 giugno scorso il Comitato regionale Toscano ha provveduto al completamento dell’organico del campionato di seconda categoria. Preso atto della espressa volonta di non partecipare al campionato di seconda di molte società sono state inserite nel girone di seconda categoria i sodalizi del nostro comprensorio quali il Cerreto e il Mulazzo.



In quel di Mulazzo non si festeggiava nessuna ricorrenza ma la notizia ha sicuramente fatto esultare la calda piazza lunigianese.



Le due compagini come sappiamo sono reduci dall’avvincente campionato di Terza: i cerretesi, quarti dietro i lunigianesi nella classifica finale, nel suo primo torneo hanno messo in bacheca la Coppa Provinciale battendo in finale l’altra lunigianese Podenzana, salita anch’essa di categoria in virtù della vittoria dei play off contro il Mulazzo.



Ora le quattro squadre (Sporting Pietrasanta, Atletico Podenzana,Mulazzo e Cerreto), assolute protagoniste di tutta la stagione, vanno ad arricchire il girone apuo lunigianese e versilese. Le due formazioni della Lunigiana incrementano così a sette le partecipanti con relativo ampliamento degli accesi derby del comprensorio.



Di seguito le parole del presidente del Cerreto Andrea Del Freo:



"Questa ammissione alla categoria superiore deve essere un premio per i ragazzi e, perché no, per i nostri tifosi di Cerreto che ci hanno seguito con assiduità per tutta la stagione. Il nostro primo anno di attività, condito da sacrifici e conseguenti soddisfazioni, è di stimolo per questo nuovo e inedito campionato, ottima componente per cercare di essere protagonisti anche in Seconda, cercheremo in tutti i modi di non fare la squadra di comparsa. Il telaio ben collaudato, è rimasto quello dello scorso anno, che era già buono, in queste settimane che precedono l’inizio della preparazione e della Coppa Toscana, in sintonia con il confermato mister Emiliano Bertelloni, inseriremo i tasselli mancanti per allestire una squadra competitiva per la categoria".