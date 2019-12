Bel colpo Fivizzanese, preso Alessio Scarpa

Seconda Categoria - Nelle ultimissime ore del 2019 la Fivizzanese mette a segno un bel colpo di mercato. In arrivo da Podenzana, dove questa prima parte di stagione ha avuto poco spazio, l'attaccante Alessio Scarpa (nella foto con il collaboratore tecnico di Mencatelli Sebastiano Mazzoni).



Esterno alto/seconda punta con esperienza anche in Prima Categoria a Serricciolo, ragazzo con buone doti di incursore, molto rapido, con guizzo del gol, attaccante che in Seconda Categoria fare molto bene. Soddisfatto mister Mencatelli per questo nuovo arrivo post natalizio, adesso la sua Fivizzanese per il reparto offensivo si può considerare al completo.