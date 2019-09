Barbarasco-Monzone 0-3, partita mai in discussione

: Battistini, Maconi, Lunini (84' Ruggeri) Cipollini, Giansoldati, Bondi, Gerali P. (84' Furletti(87' Egei)), Gerali M., Magganini (84' Polloni), Borzonasca, Kelemen (Casciari, Carlotti, Gabrielli) All. Giorgi: Grippino, Biagini, Marchiò, Ottolini, Ciuffani, Attuoni, Francini (58' Costa), Petrocchi(67' Borghetti), Mastrini (62' Marchionna), Cecconi (74' Fregosi), Battaglia (54' Mastorci) All. Brizzi: 1' Attuoni, 26' Francini, 57' PetrocchiIl Monzone di mister Brizzi non sbaglia e con un inequivocabile 3-0 liquida fuori casa la neo promossa Barbarasco di mister Giorgi. Partita subito in discesa per i granata che passano in vantaggio al primo giro di lancette: il classe 80' Attuoni (foto) dagli sviluppi di un corner, salta più in lato di tutti e mette dentro. Il raddoppio arriva al 26', cross dalla destra di Marchiò e bel tiro al volo di Francini. Con il Monzone assoluto padrone del campo arriva il tris al 57': palla persa dalla difesa locale sulla destra, bel traversone di Ottolini e petrocchi di testa segna il gol della tranquillità.Atl.Carrara-Sporting Viareggio 1-1Filattierese-Lido di Camaiore 0-1Fivizzanese- Monti 1-1Ricortola-Attuoni 1-3San Macario-Podenzana 3-2Sp.Bozzano-Sp.Camaiore 1-5Sp.Forte Dei Marmi-Romagnano 1-4

GM