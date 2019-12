Barbarasco, domenica non si gioca ma ci sono ancora speranze

Seconda Categoria - Ci sono ottime probabilità che il Barbarasco non farà più parte del campionato di Seconda Categoria. Le dodici sconfitte consecutive con i relativi 0 punti in classifica sono un bilancio troppo pesante per i calciatori che non se la sentono più di continuare.



La società del presidente Bernardi ha provato negli ultimi giorni a riunire le forze con l'ingaggio di un buon numero di giocatori ed eventuale nuovo allenatore, ma per ora non c'è riuscita e quindi sicuramente la squadra non si presenterà alla gara di domani contro il San Macario che di conseguenza vincerà a tavolino.



Il presindente Bernardi contattato dalla nostra redazione ha comunicato quanto sopra ma non ha ancora deciso di gettare la spugna: "Sicuramente domenica non si giocherà, ma nei prossimi giorni cercheremo di riformare una squadra da portare a termine il campionato, con l’aiuto delll’amministrazione. E' una cosa molto difficile ma ci proveremo fino all'ultimo!"