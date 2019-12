Barbarasco a rischio ritiro

Seconda Categoria - Il Barbarasco è a un passo dall’addio. Dodici sconfitte su altrettante partite che hanno portato un mal contento tale nell’ambiente da far meditare la società sul gettare la spugna dopo soli tre mesi di torneo. La fonte è sicura e arriva dal vertice, tra ventiquattrore il consiglio direttivo granata si riunirà per deliberare su questa drastica scelta. A quanto pare il problema sorge da dentro lo spogliatoio, dove la maggior parte dei ragazzi non crede più nell’impresa di risalire la china: la penultima Bozzano dista soli 5 punti ma la terzultima Attuoni è già a +11 e non aver trovato nemmeno un punto in dodici gare ha gettato nel pessimismo la squadra che a quanto si dice non è più intenzionata a proseguire. Domani sera ne sapremo di più.