Attuoni regala tre punti al Monzone

La rete del difensore sancisce la vittoria dei lunigianesi sul terreno del Ricortola

Seconda Categoria - Una rete al 25' della prima frazione di gioco da parte di "Davidone" Attuoni (foto) regala al Monzone la vittoria sul terreno del Ricortola e tre punti d'oro che consentono ai lunigianesi di salire a quota 22 punti allontanandosi dai bassifondi della zona playout di Seconda categoria.



Adesso per il Monzone una settimana di intense sedute di allenamento in vista del prossimo appuntamento ovvero il match casalingo di domenica prossima quando al "Giannetti" arriverà il Filvilla per un derby delicato in chiave salvezza



Il tabellino del match di domenica a Ricortola



RICORTOLA-MONZONE 0-1

RICORTOLA: Murgese, Veralli, Vanni, Gallone, Cola Antonini, Angeloni, Pedrinzani (55' Suzuki), Casali (55' Brizzi A.), Ginocchi, Stocchi (78' Giusti), Petrocchi. A disp.: Belloni, Ascenzi, Fabbiani, Russo, Francis. All.: Brizzi R.

MONZONE: Landi, Francini, Bellacci, Attuoni, Ciuffani, Ottolini (65' Arcangeli A.), Borghetti (85' Di Grottole), Mastorci, Mastrini, Arcangeli P., Cecconi. All.: Guelfi

ARBITRO: Domenici di Viareggio

RETE: 25' pt Attuoni.