Attuoni Avenza, Secchiari resta in sella

Seconda Categoria - Sarà ancora Augusto Secchiari (foto) a guidare l'Attuoni Avenza neopromossa in Seconda categoria dopo i playoff di Terza. Il tecnico ha raggiunto l'accordo con la società ed ha deciso di restare in panchina alla Covetta nonostante alcune sirene di altre squadre che si erano interessate a lui nelle scorse settimane. Dopo due stagioni al timone della formazione avenzina in Terza per lui, artefice primario del passaggio di categoria, all'orizzonte una nuova avventura in Seconda.



E' stato il gruppo storico a decidere di voler confermare Secchiari ed il tecnico ne è rimasto molto compiaciuto. "Sono contento che i ragazzi abbiano voluto che restassi con loro - ha dichiarato Secchiari- e questo significa che abbiamo lavorato bene nei due anni passati creando un solido legame di rispetto reciproco. Adesso si fa tutto piu' complicato col cambio di categoria ma siamo pronti a giocarci le nostre carte per l'obiettivo primario che è quello di salvarci."



NM