Attuoni Avenza, scacco alla regina

Seconda Categoria -

Con un gol realizzato da Musetti in pieno recupero l'Attuoni Avenza supera l'ex co-capolista Lido di Camaiore e torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

Avenzini che, dopo il primo tempo concluso a reti inviolate, si porta in vantaggio nella ripresa al 56' con un bel gol di Esposito. Il Lido di Camaiore non ci sta e raggiunge il pareggio nel finale con Lucaccini. Quando sembra arrivare alal fine il pareggio nel recupero Musetti trova la rete dei tre punti per l'Avenza.





ATTUONI SPORT AVENZA - LIDO CAMAIORE 2-1



ATTUONI SPORT AVENZA: Tovani, Corsi (76' Ussi), Borghetti, Pappagallo, Dell'Amico D., Musetti, Maccarone (71' Dell'Amico L.), Agnesini, Pierami (80' Lucetti), Caro (80' Prampolini), Esposito. All.:Secchiari



LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Angeli (56' Dal Pino), Lucchesi, Baldi Galleni (65' Cipollini), Signorini, Giganti, Gallone, Lombardi, Lucarini (75' Formisano), Chiusalupi, Pacini. All.: Monga



ARBITRO: Borriello di Pontedera



RETI: 56' Esposito, 82' Signorini, 91' Musetti