Attuoni Avenza, mister Secchiari in forse

Seconda Categoria -

Dopo uno splendido campionato di Terza Categoria 2018-19 l'Attuoni Avenza ha raggiunto l'obiettivo prefissato ad inizio stagione ovvero la conquista della Seconda categoria dove giocherà nella prossima stagione sportiva. Quello disputato da parte degli avenzini è stato un torneo che ha visto un girone di ritorno davvero importante dove il gruppo si è compattato nonostante alcuni passi a vuoto ed ha saputo accelerare al momento giusto per poi giocarsi al meglio la carta playoff. Negli spareggi promozione i biancazzurri hanno avuto la meglio anche del Barbarasco ovvero la classica loro "bestia nera" che in precedenza era stata capace di strappare loro di mano la Coppa Toscana di categoria nella finalissima disputata sul proprio campo alla Covetta. Per quanto riguarda invece i playoff l'hanno spuntata i ragazzi di mister Secchiari in finale contro il San Vitale. Una doppietta di Brugioni ed un gol di Menconi hanno di fatto ribaltato il vantaggio iniziale di Giulianelli per i massesi. E tra queste due squadre, ironia della sorte si giocherà il futuro di mister Augusto Secchiari, il vero fautore del "miracolo" avenzino. Anche se infatti molti davano il tecnico già confermato sula panchina della Covetta, pare che società ed allenatore siano ancora solo alle trattative in quanto il mister avrebbe ricevuto altre offerte tra le quali proprio quella del San Vitale.



" Non è ancora detto che continuero' l'avventura all'Attuoni - dichiara mister Secchiari- In questi due anni abbiamo lavorato sodo e ci siamo tolti delle soddisfazioni ma adesso davanti abbiamo un torneo complicato come la Seconda categoria e quindi dobbiamo valutare bene sul da farsi. Inoltre ho ricevuto altre offerte che ho preso in considerazione. In questi giorni ci metteremo al tavolo con la società e discuteremo il da farsi"



___________

NM