Attuoni Avenza, il presidente si complimenta con mister Secchiari

Seconda Categoria - Una vittoria inaspettata quella del tecnico dell'Attuoni Augusto Secchiari nella prima edizione del concorso The Best Coach, terminato nella giornata di lunedì. Chi non è affatto stupito degli esiti del sondaggio è il presidente della società avenzina Carlo Attuoni, strasoddisfatto dell'operato del suo mister e del balzo in avanti delle ultime giornate che vale mezza salvezza.



Di seguito le sue parole:



"Parlare di calcio in questo momento mi sembra superfluo, ma non posso esimermi dal complimentarmi con il mio mister Augusto Secchiari che si e' aggiudicato la prima edizione

del concorso riservato ai mister della nostra provincia con ben 546 preferenze pari al 28,53% sui 1914 totali. Un riconoscimento meritato per la passione e capacita' dimostrata, che ha permesso in solo 2 anni di portare la societa in seconda categoria, affrontando poi la stessa, tra mille problemi, ma rimanendo sempre a galla della classifica che attualmente lo vede al 3 utimo posto, con 2 sole retrocesioni di cui una già decretata dal ritiro del Barbarasco e la rimanente a pannaggio del Bozzano con 9 punti contro i 21 dell'Attuoni, grazie alla forbice dei 10 punti. Pertanto si puo' affermare "Operazione quasi conclusa".