Attuoni Avenza, il presidente: `Serve un forte intervento della federazione`

Seconda Categoria - In attesa della decisione della LND in merito alla ripresa o meno dei campionati dilettanti, e a questi punti si tratta di giorni, se non ore, visto che maggio è alle porte, si espone ancora l'energico presidente dell'Attuoni Avenza Carlo Attuoni che, dopo un positivo bilancio sulla stagione della sua squadra, dice la sua sulle conseguenze negative e possibili soluzioni di questo devastante periodo.



"In questa situazione, a causa del corona virus, è difficile parlare di calcio seppur questa attività ci prende e attanaglia più di ogni altra cosa. Seppur con alti e bassi giudico questa stagione positiva in quanto come matricolaproveniente dalla 3a categoria, non era facile assorbire il salto di categoria. Io ero comunque ottimista sulla basa anche dell'ottimo play off disputato brillantemente con Barbarasco e San Vitale.Alla guida dela squadra un riconfermatissimo Secchiari Augusto che tra mille problemi e' riuscito pero' sempre a tenere la squadra a galla.Inizio scoppiettante con diversi successi che forse ci hanno illuso che la strada fosse in discesa ma successivamente sono arrivati i problemi con molte sconfitte che ci hanno relegate s fondo cvlassifica. E' qui che e' saltato fuori lo spirito che il mister ha inculcato ai ragazzi. Vittoria a Bozzano, pareggio a Monti e vittoria sul Forte dei Marmi. Con queti risultati, passi avanti importanti verdo la salvezza che dopo il ritiro del Barbarasco prevede una sola retrocessione e con 12 punti di vantaggio sul Bozzao, sfruttando la forbice dei 10 punti penso a una salvezza vicina. In questa situazione, com detto all'inizio, non penso sia importante la decisione della Federazione, qualunque essa sia.



Siamo dilettanti e amiamo il calcio cosi com'e', cosi come viene, e accetteremo la decisione presa anche se tutti noi vorremmo riscendere in campo al piu presto e, salute permettendo, siamo disponibili a terminate il campionato anche a luglio.Io personalmente penso che ci sara' semmai un problema sociale per la prossima stagione nella quale si perderanno sicuramente degli sponsor ed amici che ci aiutano. Senza questi non so come potremo andare avanti e quindi necessita un forte intervento della Federazione in concerto con il governo per rendere gratuita almeno la chiusura economica di questa e della prossima stagione".