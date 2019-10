Attuoni Avenza, il cuore non basta

Seconda Categoria - L'Attuoni Avenza gioca una partita di carattere al cospetto del Monzone ma non è sufficiente. Sul terreno del Paolo Deste della Covetta i biancazzurri di mister Augusto Secchiari disputano un match a viso aperto contro il forte Monzone sfiorando in almeno tre occasioni la rete senza pero' riuscire nell'intento. Nella fase finale della gara la rete ospite che gela il pubblico e condanna gli aevnzini alla seconda sconfitta consecutiva che di fatto ridimensiona la classifica. Attuoni Avenza che in quattro giornate ha conquistato sei punti e tutti nelle prime due giornate di campionato. Adesso per Pollina e compagni, a secco di punti da due turni, una settimana di allenamenti per prepararsi al meglio ad una trasferta estremamente impegnativa ovvero quella sul terreno dello Sporting Viareggio.



Questa la formazione biancoblu sconfitta sabato dal Monzone per 1-0



ATTUONI AVENZA:Tovani, Corsi, Menconi, Pappagallo, Dell'Amico, Pierami, Esposito, Agnesini, Bonelli, Da Pozzo, Brugioni. A disp, Ussi, Pollina, Maccarone, La Porta, Musetti, Tognozzi, Baldelli. All. Secchiari.