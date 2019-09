Attuoni Avenza, buona la prima

Seconda Categoria -

Buona la prima per l'Attuoni Avenza. I biancazzurri di mister Augusto Secchiari fanno loro il match d'esordio del campionato di Seconda categoria dove si presentano da neopromossi. Domenica scorsa sul sintetico del Paolo Deste della Covetta l'Avenza si è imposta col punteggio di due a uno sulla formazione lucchese del San Macario. A decidere la gara le realizzazioni da parte di Esposito e Da Pozzo.



Le parole di mister Augusto Secchiari.



"Abbiamo iniziato nel migliore dei modi la stagione. Non è stato facile soprattutto nel finale di gara ma abbiamo portato a casa tre punti importanti per il nostro obiettivo finale che è la salvezza. Durante il match abbiamo dovuto fare i conti con vari forfait per problemi fisici e la panchina corta ci ha messo un po' in difficoltà. Comunque è andata bene."



Il tabellino del match.



A. AVENZA-S. MACARIO 2-1

A. AVENZA: Tovani, Borghetti, Menconi, Pappagallo, Dell'Amico (78' Tognozzi), Pierami (61' Ussi), Esposito, Agnesini, Bonelli (73' Prampolini), Da Pozzo, Brugioni (81' Perugi). All.: Secchiari

S. MACARIO: Della Bidia, Dinelli, Pieruccini N., Venturi, Pieruccini F., Madia, Puccinelli, Mazzuola (47' Mordini), Romanini, Brecevic (56' Bianchini Mi.), Bertilacchi. All.: Bisordi

ARBITRO: Nannipieri di Livorno

RETI: 40' Esposito, 54' Da Pozzo, 85' Romanini



