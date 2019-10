Seconda Categoria -

Impegno decisamente di prim'ordine quello che attende questo pomeriggio l'Attuoni Avenza. I ragazzi di mister Augusto Secchiari ospiteranno questo pomeriggio (15.30) infatti al "Paolo Deste" della Covetta la capolista Lido di Camaiore (foto) che divide attualmente il primo posto in classifica con il Romagnano.



Una gara sulla carta impegnativa al massimo livello per gli avenzini dopo le tre sconfitte consecutive anche se il Lido si presenta ad Avenza in formazione d'emergenza a causa di varie assenze come quelle di Biagini, Chiarini e Matrone per quanto riguarda il reparto difensivo e quelle di Lazzareschi a centrocampo e Lo Monaco e Da Prato in attacco.



Il match tra Attuoni Avenza e Lido di Camaiore sarà diretto dal signor Ludovico Cravini della sezione Aia di Livorno.



NM