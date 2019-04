Atletico Carrara, vittoria e quarto posto

Mister Bigarani : "Sono contento soprattutto per i giovani che hanno giocato. Tre punti dedicati al Ciuni"

Seconda Categoria -

'Atletico saluta il pubblico di casa della Fossa con una bella vittoria sul Mulazzo. Alla vigilia mister Bigarani aveva dichiarato che nelle ultime due uscite stagionali che restavano ai nerazzurri l'Atletico non avrebbe concesso sconti a nessuno nonostante fosse già fuori adai play off per la "forbice". Si trattava di un dovere morale verso Massimiliano Vannucci, il "Ciuni", recentemente scomparso e legato a doppio filo alla società di Viale XX Settebre. E cosi' è stato . L'Atletico ha superato per 4-3 il Mulazzo al termine di una gara spettacolare e pirotecnica dove alla fine i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio sui lunigianesi portando il bottino di punti totali a quota 43 quando manca una giornata al termine della regular season.

"Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi - commenta a fine gara mister Sergio Bigarani- che sono riusciti ad avere la meglio dopo una girandola di reti. Sono scesi in campo tanti under che si sono comportati bene nonostante qualche peccato d'inesperienza sui gol degli avversari. Alla fine i tre punti li dedichiamo ovviamente al Ciuni e puntiamo al bis domenica prossima nell'ultima di campionato sul terreno di gioco della Stella Rossa a Pisa."



Il tabellino del match della Fossa.



ATL.CARRARA-MULAZZO 4-3

ATL.CARRARA: Denardi, Vanello, Barattini, Domenichelli, Marchini, Marchi, Barbieri, Farsane (46' Ricciardi), Guadagni, Cristiani (80' Petacchi), Biagini (85' Tortelli). A disp.: Dell'Amico, Silicani. All.: Bigarani

MULAZZO: Sordi, Franchini, Bergamaschi, Surace, Cham, El Attifi, Es Sahraoui (80' Del Rio), Zuccarelli, Bregasi, Bellotti (60' Luccini), Baciu. A disp.: Boggi, Dghoughies, Ricci, Ribolla, Vannini, Uberti. All.: Bellotti

ARBITRO: Covassin di Pisa

RETI: 40' Marchi, 70' aut. Marchini, 75' Biagini, 76' Surace, 82' Ricciardi, 87' Guadagni, 91' Bregasi