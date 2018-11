Atletico Carrara, urge un cambio di marcia

Domenica alla Fossa arriva il Lido di Camaiore,l' obiettivo è tornare alla vittoria

Seconda Categoria - Archiviata la beffarda sconfitta interna di domenica scorsa alla Fossa contro la capolista Corsanico che è passata per una rete a zero per l'Atletico Carrara in Seconda Categoria è ora di cambiare marcia. Nelle ultime tre giornate infatti i nerazzurri hanno raccolto molto poco ovvero un solo punto col pareggio casalingo col Romagnano (2-2) mentre hanno dovuto cedere oltre che al Corsanico anche sul campo del Monti. Un nuovo turno casalingo all'orizzonte. Sarà il Lido di Camaiore il prossimo avversario che si presenterà alla Fossa domenica prossima e che è sicuramente alla portata della squadra di mister Bigarani che vanta attualmente sette punti ed è vicinissimo alla zona playout . I gialloblu versiliesi infatti in questo periodo non stanno volando se si pensa che nelle ultime quattro partite disputate hanno messo in cassaforte solo due punti e nell'ultimo turno di campionato hanno pareggiato in casa con il Cerreto per uno ad uno. Atletico che cerca la vittoria che manca esattamente dal 30 settembre quando ando' ad espugnare il campo del Cerreto per due a uno.