Atletico Carrara, una domenica da incorniciare

I nerazzurri di Sergio Bigarani superano la Filattierese ed accorciano sulla zona playoff

Seconda Categoria - Una domenica da incorniciare per l'Atletico Carrara. Sul rettangolo di gioco della Fossa i nerazzurri di mister Sergio Bigarani superano per due a uno la Filattierese e continuano la loro marcia di avvicinamento alla zona playoff. Atletico che riduce a tre le lunghezze di ritardo nei confronti della coppia Lido di Camaiore e Atletico Podenzana che, nello scontro diretto sul terreno vesiliese non si sono fatte male concludendo la gara a reti inviolate. Adesso con il buon bottino di 47 punti l'Atletico "vede" il quinto posto e continua a credere negli spareggi promozione. La gara della Fossa ha visto un ottimo Atletico affrontare una buona squadra come la Filattierese che sicuramente non merita la classifica che ha in questo momento ovvero appena sopra la linea pericolosa di demarcazione dei playout. Nerazzurri che sono passati in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da bomber Bertanelli (foto) per pii raddoppiare con Guadagni. I lunigianesi si sono rifatto sotto con il gol messo a segno da Cariati ma non sono riusciti nel recupero anche per l'ottimo lavoro difensivo di Pezzanera e compagni che hanno concesso davvero poco agli ospiti. Domenica prossima esame di maturità sul terreno di gioco della capolista Sporting Pietrasanta



Il tabellino della gara.

ATL.CARRARA-FILATTIERESE 2-1

ATL.CARRARA: Puntelli, Ricciardi, Vanello, Domenichelli, Pezzanera, Manzo, Barbieri, Marchini, Guadagni (78' Ricci), Cristiani (70' Marchi), Bertanelli. A disp.: Raciti, Perugi, Dell'Amico, Farsane. All.: Bigarani

FILATTIERESE: Cattaneo, Mazzeo, Reburati (50' Bernieri), Caroli L. (55' Moscatelli), Tornabuoni, Cariati, Trapani, Bellini, Mori, Vegnuti (70' Pagani), Caroli R. (45' Chakir). A disp.: Pezzoni, Cerutti, Martinelli, Filippi. All.: Cassiani

ARBITRO: Passaglia di Lucca

RETI: 34' rig. Bertanelli, 47' Guadagni, 60' Cariati