Atletico Carrara, una difesa da rivedere

Nelle ultime tre giornate i nerazzurri di mister Bigarani hanno incassato ben dodici reti conquistando un solo punto

Seconda Categoria - Periodo di appannamento per l'Atletico Carrara. In Seconda Categoria i nerazzurri, che avevano conquistato alcune settimane fa la zona playoff, sono riscesi fino all'attuale settimo posto dopo un punti nelle ultime gare disputate. Domenica scorsa è arrivata una pesante battuta d'arresto sul terreno del Corsanico che si è imposto col punteggio di sei a uno.



Non è sicuramente questo l'Atletico che avevamo ammirato un mese fa e sicuramente, dopo aver incontrato le prime della classe con Romagnano e Corsanico nelle ultime trasferte effettuate, puo' puntare sicuramente ad un pronto riscatto considerata l'ottimo rosa a disposizione del tecnico.



Domenica prossima la squadra di Bigarani sarà impegnata nuovamente fuori casa e piu' precisamente sul terreno del temibile Lido di Camaiore per poi tornare alla Fossa la domenica successiva contro i lunigianesi dell'Atletico Podenzana. Mancano alla fine della regular season ancora nove giornate e tutto è ancora possibile per i nerazzurri