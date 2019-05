Atletico Carrara, un ottimo quinto posto

I nerazzurri di Bigarani pareggiano in casa della Stella Rossa e chiudono al quinto posto a quota 44. Purtroppo niente playoff per la "forbice"

Seconda Categoria -

Si conclude una stagione assai positiva per l'Atletico Carrara arrivato quinto in classifica con 44 punti ma purtroppo senza poter disputare i playoff a causa della forbice dalla seconda classificata ovvero dalla coppia formata da Corsanico e Romagnano che di fatto si coontenderanno il secondo posto per la prima categoria in un'attesa finalissima playoff. I ragazzi di mister Sergio Bigarani (foto) hanno concluso il loro cammino con un pareggio per uno ad uno suo terreno di gioco pisano della Stella Rossa. Complessivamente i nerazzurri hanno conquistato come detto 44 punti frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte, 44 le reti segnate e 49 quelle subite. In casa della Stella Rossa i nerazzurri hanno avuto una grande reazione di carattere dopo essere andati sotto a metà del primo tempo con una rete da parte di Vispo per i padroni di casa. Ci pensava il solito Guadagni una decina di minuti piu' tardi a riportare il punteggio sulla parità ed a regalare all'Atletico l'ultimo punto di questa stagione. Adesso per l'Atletivo il cosiddetto "rompete le righe" per staccare la spina ed in seguito programmare un'altra stagione nella speranza di migliorare il traguardo ottenuto quest'anno.



Il tabellino del match disputato sul terreno pisano.

STELLA ROSSA-ATL.CARRARA 1-1

STELLA ROSSA: Condelli, Yabba, Huqi, Consoloni (50' Vaglini), Noccioli, Ferrara, Pagni (50' Caponi), Cavallini (65' Petrizzo), Vispo, Susini (80' Genco), Jamea. A disp.: Giardi, Nencioni, Melani, Tadisi, Gabbrielli. All.: Bagnoli

ATL.CARRARA: Raciti, Ricciardi, Marchi, Domenichelli, Perugi, Petacchi, Barbieri, Marchini, Guadagni, Cristiani, Biagini. A disp.: Salata, Silicani, Lombardini, Giacomelli. All.: Bigarani

ARBITRO: Giusti di Livorno

RETI: 24' Vispo, 34' Guadagni.