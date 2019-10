Seconda Categoria - E' un Atletico Carrara decisamente propositivo e che soprattutto non si arrende mai quello che ha iniziato in maniera piu' che positiva il campionato di Seconda Categoria.



I nerazzurri di mister Michele Dati nell'ultimo turno di campionato sul terreno del "Panigaccio" in casa dell'Atletico Podenzana vanno addirittura sotto di due reti ma continuano a crederci fino ad arrivare al pareggio 2-2 al novantesimo. Una squadra che non molla mai quella del diesse Bigarani che si prepara alla nuova sfida tra l'altro di cartello di domenica prossima. Alla Fossa infatti arriverà il lanciatissimo Romagnano che tra l'altro gioca per adesso le sue gare "casalinghe" proprio nell'impianto di viale XX Settembre considerata l'indisponibilità del Raffi.



Un derby che si preannuncia davvero tutto da seguire con il Romagnano che attualmente occupa la prima posizione a punteggio pieno a quota nove in compagnia della Fortis Camaiore. Romagnano che in trasferta ha giocato solo una volta fino ad ora ed esattamente sul terreno dello Sporting Forte dei Marmi battuto a domicilio per quattro a uno.