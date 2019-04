Atletico Carrara, ultime due gare

I nerazzurri si avviano a concludere una stagione da considerare senza dubbio positiiva

Seconda Categoria -

Atletico Carrara, dopo le festività pasquali si torna in campo per prepararsi agli ultimi impegni stagionali. La formazione di mister Bigarani dovrà infatti affrontare ancora due match prima del termine della regular season di Seconda categoria. Una stagione sicuramente positiva quella che stanno portando a conclusione i nerazzurri che attualmente occupano la sesta posizione di classifica a quota 40 punti. Un peccato che il distacco dalla seconda posizione ovvero dalla coppia Corsanico e Romagnano sia di sedici punti motivo per il quale nessuna possibilità di poter accedere ai playoff considerato il regolamento della famigerata "forbice" superiore ai dieci punti. Resta in ogni caso un cammino soddisfacente che dalle parti delal Fossa sperano di poter concludere con un maggior bottino di punti i classifica. Alla ripresa del torneo, fossato per domenica prossima 28 aprile l'Atletico Carrara giocherà la sua ultima gara casalinga stagionale ospitando sul rettangolo di gioco della Fossa la formazione del Mulazzo. I lunigianesi hanno bisogno di punti per poter cercare di conquistare la salvezza diretta e quindi ci si attende un match davvero interessante. Nell'ultima uscita stagionale di domenica 5 maggio i nerazzurri saranno di scena sul campo pisano di Castelfranco in casa della Stella Rossa.



Nicola Morosini