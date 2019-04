Atletico Carrara, ultima gara casalinga dell´anno

Mister Bigarani : "Vogliamo i tre punti da dedicare al Ciuni"

Seconda Categoria -

In Seconda categoria ultima uscita stagionale casalinga per l'Atletico Carrara che domani pomeriggio (ore 16) ospiterà sul rettangolo di gioco della Fossa la formazione del Mulazzo. Anche se i nerazzurri, a causa della forbice non possono piu' pensare ai playoff nonostante l'ottimo campionato disputato e gli attuali 40 punti conquistati, l'imperativo in casa Atletico è quello di cercare sei punti nelle ultime due partite stagionali. Punti e annata da dedicare senza dubbio al "Ciuni" al secolo Massimiliano Vannucci tragicamente scomparso poco tempo fa e che ha lasciato un vuoto incolmabile alla Fossa.



Le parole di mister Sergio Bigarani (foto). "Puntiamo ai tre punti. Scenderemo in campo, sia domani che la prossima domenica a Pisa col chiaro intento di terminare al meglio il nostro torneo. Tutti noi abbiamo un dovere verso il Ciuni, una persona a cui l'Atletico stava letteralmente a cuore e per il quale abbiamo l'obbligo morale di giocare al meglio questi ultimi 180' che restano."

Il direttore di gara del match della Fossa tra Atletico Carrara e Mulazzo sarà il signor Luca Covassin della sezione di Pisa.