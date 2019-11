Atletico Carrara, tre punti in pieno recupero

Seconda Categoria - Ancora una volta l'Atletico Carrara strappa punti nel recupero.

Era già successo altre precedenti volte e la cosa si è ripetuta ieri al Comunale di Bozzano.

Per la verità i nerazzurri si sono complicati da soli il match; dopo essere stati in vantaggio per 2-0 si sono fatti recuperare dai padroni di casa sul 2-2 poi la magia di Emanuele Barbieri al 95' a suggellare un'altra vittoria per Marchini e soci che continuano in questo modo a scalare i gradini della classifica di Seconda categoria. Attualmente l'Atletico Carrara, con 19 punti al suo attivo sale al quarto posto a meno quattro dalla vetta di Lido e Romagnano. Domenica prossima alla Fossa il derby cittadino con l'Attuoni Avenza.



Il tabellino della gara.



SP. BOZZANO-ATL.CARRARA 2-3



SP. BOZZANO: Stoppani, Fierro, Tesi, Ricci, Lucchesi (60' Ansani), Longobardi, Bonini, Polpetta, Lunardi (80' Moriconi A.), Moriconi S., Daci. All.: Fabiani

ATL.CARRARA: Grassi, Ricciardi, Magazzù (46' Vanello), Lazzari, Marchini, Barbieri S. (60' Petacchi), Barbieri E., Antoniotti, Pucci (75' Mussi), Cristiani, Guadagni (80' Bertanelli). All.: Dati

ARBITRO: Seneviratna di Pontedera

RETI: 10' Guadagni, 55' Cristiani, 75' rig. e 80' rig. Moriconi S., 95' Barbieri E.