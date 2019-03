Atletico Carrara, tre punti d´oro

I nerazzurri espugnano Monzone. Mister Bigarani: " Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi"

Seconda Categoria - Tre punti al platino per l'Atletico Carrara che in Seconda categoria domenica è riuscito a portare a casa bottino pieno da un campo davvero molto difficile. I nerazzurri di mister Sergio Bigarani (foto) hanno infatti espugnato per uno a zero il terreno del Monzone. A decidere la gara sul terreno lunigianese una rete di Guadagni autentica colonna del team della Fossa che non perde mai neppure il vizio del gol. Un Atletico Carrara molto convincente che ha saputo ordinatamente guardarsi dalle offensive dei padroni di casa per poi colpire con grande carattere e portare a case la vittoria.



Mister Bigarani a fine gara visibilmente soddisfatto sia per il punteggio che per la gara dei suoi ragazzi. "Abbiamo fatto davvero una grande partita, potevano anche arrotondare il punteggio ma ci sono stati annullati due reti anche se un gol in fuorigioco è sembrato anche a me evidente. Una vittoria importantissima anche perche', considerato il pareggio del Podenzana ci permette di accorciare in classifica e riavvicinarci alla zona playoff. Adesso dobbiamo non perdere la concentrazione ed essere pronti al prossimo match ovvero quello di domenica quando alla Fossa arriverà la Filattierese. Riguardo alla gara di Monzone intendo infine fare i complimenti a tutti i miei ragazzi che stanno davvero facendo un ottimo lavoro"