Atletico Carrara, tre punti d´oro

Con un gol di Barbieri al 90' i nerazzurri espugnano il terreno della Fortis Camaiore e portano a casa una vittoria fondamentale

Seconda Categoria - In Seconda una vittoria fondamentale per la lotta salvezza quella ottenuta dall'Atletico Carrara. I nerazzurri di Bigarani , grazie ad un gol di Barbieri (foto) al novantesimo superano in trasferta la Fortis Camaiore alò teminr di una gara davvero emozionante. Succede tutto nella ripresa. In vantaggio il Camaiore con Luisotti poi l'Atletico ribalta coi gol di Ricciardi e Guadagni. A venti dal termine ancora Luisotti per il Camaiore pareggia ma ci pensa Barbieri al 90' a battere Bernini e regalare tre punti d'oro. Prossimo appuntamento per l'Atletico la gara della Fossa di domenica prossima contro il Ricortola, un altro scontro diretto delal zona playout.



Il tabellino del match di Camaiore.





FORTIS CAMAIORE-ATL.CARRARA 2-3

F. CAMAIORE: Bernini, Pardini Al. (50' Pardini An.), Paoli, Ceragioli (62' Licusato), Lari, Giannecchini, Simonini, Giordani (69' Mallegni) (86' Ojiaku), Barsotti, Luisotti, Farnocchia. A disp.: Raffaelli, Giannoni, Piaceri, Martinelli, Monti. All.: Palmerini

ATL.CARRARA: Devita, Lanzi, Marchi (75' Vanello), Lazzari (67' Pezzanera), Domenichelli, Marchini (55' Ricciardi), Barbieri, Guadagni, Martinucci, Cristiani, Bertanelli (55' Biagini). A disp.: De Nardi, Del Mancino, Ricci, Belli, Barattini, Biagini. All.: Bruschi

ARBITRO: Alderighi di Empoli

RETI: 57' e 70' Luisotti, 58' Ricciardi, 65' Guadagni, 90' Barbieri