Atletico Carrara, tre punti alla Fossa

Contro il Cerreto doppietta di Guadagni e duecentesimo gol in carriera di bomber Bertanelli

Seconda Categoria -

L'Atletico Carrara continua la sua striscia di vittorie e sale in zona playoff del campionato di Seconda categoria girone A. Nell'ultimo match disputato ieri sul rettangolo di gioco della Fossa i nerazzurri di mister Sergio Bigarani /foto) hanno avuto la meglio sul Cerreto battuto nettamente con un perentorio tre a zero grazie alle realizzazioni di Guadagni, doppietta per lui e di bomber Bertanelli che ha festeggiato nell'occasione le duecento realizzazioni in carriera. Una gara , quella contro la formazione massese, giocata a viso aperto da parte dell'Atletico che in particolar modo tra le mura amiche riesce a gettare in campo grinta e carattere. Un primo tempo che di fatto aveva già archiviato la gara con le reti di Guadagni e Bertanelli ed un a ripresa che ha visto i padroni di casa amministrare con grande saggezza il doppio vantaggio riuscendo a siglare il tris ancora con Guadagni che chiudeva definitivamente il discorso in pieno recupero. Adesso con questi tre preziosi punti l l'Atletico si porta in quinta posizione di classifica con 27 punti al suo attivo agganciando il Podenzana fermato sullo 0-0 dal Ricortola.



“Abbiamo disputato un'ottima partita – dichiara mister Sergio Bigarani- ed in particolar modo un gran primo tempo dove siamo andati in rete per due volte mentre nel secondo tempo l'avversario è calato fisicamente. Sono contento della prestazione, in casa siamo sempre molto propositivi. E' stata una bella partita , siamo riusciti a portare via tre punti importanti per il prosieguo del campionato.”



Atletico Carrara che domenica prossima 3 febbraio sarà impegnato in un altro derby apuano, questa volta sul terreno del "Raffi" ospite della formazione del Romagnano.