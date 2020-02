Atletico Carrara tiene il passo

Altra importante vittoria per i marmiferi, terzi in classifica a cinque punti dal vertice

Seconda Categoria - Vince ancora l'Atletico Carrara dei Marmi di mister Michele Dati. Nella gara casalinga di domenica contro il San Macario i marmiferi hanno trovato l'undicesimo successo stagionale che li tiene in terza posizione, appaiati con il Monzone, dietro di un solo punto alla corazzata Podenzana e cinque alla capolista Romagnano. Grande protagonista è stato l'attaccante Martinucci con una fantastica tripletta.



Ciò che si respira alla Fossa Dei Leoni è la consapevolezza di poter vincere con chiunque, maturata dopo l'incredibile vittoria per 4-2 a Romagnano, ingrediente decisivo soprattutto in questa parte di stagione. Merito di una società sana che ha costruito un gruppo affiatato, ma soprattutto merito del Dati che, oltre a tirar fuori il massimo da ognuno dei suoi ragazzi, ha saputo imprimere i suoi principi di gioco, lavorando molto sulle situazioni e sul pragmatismo. Il risultato è una squadra che gioca a calcio, che sa tener palla e giocare in ampiezza ma verticalizzare al momento giusto, e che sa soffrire quando c'è da difendere il risultato.



La prossima domenica l'Atletico osserverà il turno di riposo per poi tentare l'attacco ai gradini più alti del podio nelle ultime sei giornate.