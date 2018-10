Dopo tre risultati utili i nerazzurri di Bigarani si fermano in casa del Monti

Seconda Categoria - Dopo tre risultati utili si ferma l'Atletico Carrara . Nel campionato di Seconda Categoria infatti il team di mister Bigarani viene superato per due retia zero sul terreno del Monti. Atletico Carrara che comunque mantiene una buona posizione di classifica con i suoi sette punti ad una sola lunghezza dalla zona playoff. Adesso per i nerazzurri una settimana di intense sedute di allenamento in vista del match di domenica prossima che si preannuncia assai impegnativo in quando sul sintetico della Fossa arriverà la capolista Corsanico. La squadra lucchese ad oggi condivide la vetta della graduatoria a quota 13 punti con Fivizzanese e Sporting Pietrasanta e nell'ultimo turno di campionato ha superato in casa per due reti a zero il Lido di Camaiore.