Atletico Carrara , si torna a fare sul serio

Seconda Categoria -

Archiviate le festività natalizie i nerazzurri di mister Michele Dati sono tornati ad allenarsi sul sintetico della Fossa dei Leoni in vista della ripresa del campionato di Seconda Categoria. Atletico Carrara che ha chiuso il 2019 ed il girone di andata del campionato con un pirotecnico pareggio (3-3) in casa contro la Fortis Camaiore.



Nerazzurri che sono quindi arrivati al giro di boa della manifestazione con un buonissimo quinto posto e ben ventiquattro punti al loro attivo frutto di sei vittorie, altrettanti pareggi e soltanto due sconfitte a testimoniare che la squadra c'è e vuole a tutti i costi continuare a recitare un ruolo di prim'ordine in zona playoff del girone.



Domenica prossima 5 gennaio, per la prima giornata del girone di ritorno i nerazzurri torneranno sul terreno di casa della Fossa per affrontare la formazione lunigianese del Monti che sta facendo di tutto per cercare di uscire dalle zone pericolose della graduatoria e vanta nove lunghezze in meno da Barbieri e compagni.



Gara sulla carta non proibitiva per i padroni di casa anche se i lunigianesi faramnno di tuto, costretti dalla loro posizione di classifica, per cercare di portar via da Carraar punti utili alla loro graduatoria.



Nel match d'andata disputata al Don Bosco nello scrso settembre i merazzurri si imposero col punteggio di due a uno grazie alle realizzazioni da parte di Antoniotti e Bertanelli.