Atletico Carrara, seconda vittoria consecutiva

Alla Fossa i nerazzurri superano il Ricortola e conquistano tre punti importantissimi per la lotta salvezza

Seconda Categoria - Importantissima vittoria casalinga in Seconda per l'Atletico Carrara. I nerazzurri domenica scorsa alla Fossa hanno superato col punteggio di due a uno il Ricortola in un vero e proprio scontro diretto per la lotta salvezza. Atletico che è andato a segno prima con Bertanelli e poco dopo con Cristiani mentre Suzuki per il Ricortola nella ripresa solo per la rete della bandiera neroverde. Con questo successo , il secondo in una settimana dopo il blitz sul campo della Fortis Camaiore, Guadagni e compagni salgono a quota sedici allontanandosi sensibilmente di due lunghezze dalla linea dei playout. Domenica prossima ultimo match dell'anno e penultimo del girone d'andata che vedrà i nerazzurri impegnati sul terreno di gioco del Mulazzo.



Il tabellino del match della Fossa

ATL.CARRARA-RICORTOLA 2-1

ATL.CARRARA: De Vita, Ricciardi, Marchi (58' Belli), Lazzari (87' Vanello), Dell'Amico, Lanzi, Barbieri, Pezzanera (46' Marchini), Guadagni, Cristiani (53' Manzo), Bertanelli (75' Barattini). A disp.: Raciti, Del Mancino, Ricci. All.: Bruschi.

RICORTOLA: Murgese, Pellegrini, Fabbiani (56' Francis), Cola Antonini, Veralli, Gallone, Brizzi, Stocchi (56' Suzuki), Ginocchi, Petrocchi, Vanni (78' Scarci). A disp.: Belloni, Ascenzi, Mannucci, Casali, Bellè. All.: Bertelloni

ARBITRO: Buccheri di Pisa

RETI: 36' Bertanelli, 38' Cristiani, 74' Suzuki.