Atletico Carrara, riscatto immediato

Blitz esterno dell'Atletico Carrara che grazie alle reti messe a segno da Pucci e Marchini vince sul terreno lucchese del San Macario.



Il tabellino



S. MACARIO-ATLETICO CARRARA 1-2

S. MACARIO: Della Bidia, Dinelli (84' Bianchini), Perna, Venturi, Pieruccini F., Masini, Puccinelli, Bertolozzi, Mazzuola (78' Morotti), Maslia, Bertilacchi. All.: Bisordi

ATL.CARRARA: Grassi, Magazzù, Vanello, Pezzanera, Manzo (63' Lazzari), Barbieri S., Barbieri E., Antoniotti, Martinucci (55' Bertanelli), Biagini (51' Marchini), Guadagni (65' Pucci). All.: Dati ARBITRO: Di Spigno di Livorno

RETI: Marlia, Marchini, Pucci



Il commento post gara del dirigente nerazzurro Sergio Bigarani.



"Una bella vittoria su un campo impossibile reso pesantissimo dalla forte pioggia. Siamo andati sotto ma abbiamo avuto carattere e grinta per recuperare ed effettuare poi il sorpasso. Una partita combattuta in cui abbiamo messo tanta fisicità per ovviare alle condizioni del terreno di gioco."



Atletico Carrara che ha anche fallito un calcio di rigore ma che risce a portare a casa tre punti d'oro che consentono alla squadra di mister Dati di salire in classifica a quota 13 al quinto posto del plotone di Seconda categoria. Domenica alla Fossa de Leoni arriva il Barbarasco fanalino di coda ancora inchiodato a zero punti.



