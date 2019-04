Atletico Carrara, riaggancio alla zona playoff

I nerazzurri di Bigarani brillano alla Fossa e superano con merito la Fortis Camaiore

Seconda Categoria - Una vittoria importantissima per l'Atletico Carrara che ieri pomeriggio sul rettangolo di gioco della Fossa ha fatto fuori col punteggio all'inglese di due a zero la Fortis Camaiore. Si tratta di tre punti davvero pesanti poichè, sommati alla sconfitta dell'Atletico Podenzana sul campo dei cugini della Filattierese, regalano ai nerazzurri il momentaneo riaggancio alla quinta posizione e quindi la speranza nella partecipazione ai playoff anche se la famigerata "forbice" dei dieci punti dalla seconda per ora stando cosi' le cose, negherebbe tutto cio'. Ci sono pero' ancora tre partite da disputare e quindi ancora è tutto da decidere. Il match della Fossa ha visto un Atletico praticamente padrone del campo che ha fatto gioco senza correre particolari problemi in difesa.



Mister Sergio Bigarani (foto) appare soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.



"Sono contento sia per il risultato che per il gioco espresso. Abbiamo giocato come sappiamo fare concedendo davvero molto poco agli avversari che praticamente mai ci hanno impensierito . Un grazie a tutta la squadra per quanto ha fatto e due citazioni personali. La prima per quanto riguarda la nostra bandiera, ovvero capitan Barbieri, forse il migliore in campo e l'altra per il giovane portiere della juniores Raciti che ha sostituito nel migliore dei modi l'indisponibile Puntelli."



Adesso per l'Atletico Carrara ancora tre gare per chiudere la regular season e sperare nell'accesso ai playoff. Domenica prossima i nerazzurri si recheranno a far visita alla formaizione del Ricortola, una delle squadre maggiormennte in forma in quest'ultimo periodo e che si sta giocando al meglio le carte di salvezza. Congedo casalingo la domenica successiva alla Fossa contro la formazione del Mulazzo per chiudere poi a Pisa in casa della Stella Rossa.



NM