Atletico Carrara, prima stagionale alla Fossa

Seconda Categoria - Esordio casalingo stagionale per l'Atletico Carrara che, dopo la bella vittoria esterna di Monti di sette giorni, fa cerca di restare nella scia dei tre punti affrontando domani pomeriggio alal Fossa (ore 15.30) lo Sporting Viareggio.



Le parole del dirigente nerazzurro Sergio Bigarani.



"Andiamo a giocare la prima partita casalinga stagionale e lo facciamo contro lo Sporting Viareggio che è neopromossa e quindi non abbiamo notizia precise in merito. Parola d'ordine: conquistare i tre punti perchè alla Fossa abbiamo il dovere di cercare di portare sempre a casa bottino pieno. Non saremo al completo causa alcune defezioni tra le quali Martinucci, Marchini e Pucci ma mister Dati ha preparato molto bene in settimana la partita ed i ragazzi sono pronti per tentare di centrare l'obiettivo. Vorrei rivolgere tra gli altri un elogio particolare a Pezzanera che ci sta dando una grandissima mano"