Atletico Carrara, poker al Lido

I nerazzurri di Bigarani tornano alla vittoria calando il poker in trasferta a Lido di Camaiore

Seconda Categoria -

Dopo un periodo opaco ed avaro di punti l'Atletico Carrara ritrova il sorriso andando ad espugnare il difficile campo del Lido di Camaiore con un largo 4-1 che fa ritrovare morale nello spogliatoio.



"Una vittoria che ci voleva- dichiara mister Bigarani- dopo alcune gare non brillanti e tanti gol al passivo. Oggi la squadra ha giocato come voglio io e la vittoria riporta tranquillità e fiducia. Adesso bisogna continuare su questa linea pensando al prossimo avversario ovvero il Podenzana."



Atletico che passa in vantaggio a meta' del primo tempo con Bertanelli su rigore. Il Lido reagisce e pareggia con Cipollini. Nella ripresa una sola squadra in campo , l'Atletico che realizza il 2-1 con Biagini e poi arrotonda il punteggio con Pucci e Ricci per il poker finale.



L. DI CAMAIORE - ATL. CARRARA 1-4

L. DI CAMAIORE: Della Pina, Lucchesi, Chiarini, Pacini, Matrone, Grotti(Angeli 21' 2t), Lazzareschi(Papi 32' 2t), Signorini(Buselli 38' 2t), Cima(Lucarini 28' 2t), Chiusalupi, Cipollini(Bascherini 13' 2t). ALL. Monga.

ATL. CARRARA: Puntelli, Guadagni(Ricciardi 48' 2t), Domenichelli(Barattini 15' 2t), Lazzari, Vanello, Pezzanera, Barbieri, Biagini, Pucci(Perugi 43' 2t), Cristiani(Marchi 32' 2t), Bertanelli(Ricci 15' 2t), a disp. Raciti, Dell' Amico. ALL. Bigarani.

ARBITRO: Sig. Calise di Piombino

RETI: 1t al 26' Bertanelli(A) su rig., al 32' Cipollini(L), 2t al 6' Biagini(A), al 14' Pucci(A), al 21' Ricci(A).