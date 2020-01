Atletico Carrara-Podenzana 1-1, in parità il big match

Seconda Categoria - ATLETICO CARRARA: Grassi, Ricciardi, Vanello, Pezzanera, Magazzu, Barbieri, Guadagni, Tedeschi, Antoniotti, Cristiani, Martinucci (Ambrosini, Lazzari, Pucci, Petacchi, Mussi, Biagini, Barattini) All. Dati

PODENZANA: Magnani, Chiappucci, Chelotti, Viaggi, Bertipagani, Bonini, Lopez, Moscatelli, Manassero, Guadagnucci, Gnoffo (Manzato, Ariani, Gerali, Centofanti, Pantera, Lombardi) All. Angeli

RETI: 15' Martinucci, 77' Manassero

NOTE espulso Pezzanera al 55' per doppia ammonizione, espluso Gnoffo al 75' per doppia ammonizione.



CARRARA- Finisce in parità il match di alta quota tra Atletico Carrara e Podenzana. Una bella gara giocata a viso aperto dalle due squadre che hanno dimostrato buona organizzazione di gioco.



Locali che nel primo tempo creano molto e passano in vantaggio al 15' con un gran gol del "Tanque" Martinucci. Nella ripresa il Podenzana cresce e mette in apprensione la difesa avversaria. Dopo 10 minuti viene espulso per doppia ammonizione (arbitro molto fiscale) il centrocampista dell'Atletico Carrara Pezzanera (55'). Il Podenzana spinge ma i padroni di casa difendono con ordine. Al 75' rimangono in dieci anche i "panigacci", altra doppia ammonizione per Gnoffo, che però subito dopo trovano il pareggio con Manassero: cross lento loro sul secondo palo, portiere non esce, ponte dietro all'attaccante che mette dentro. Molto acceso l'ultimo quarto d'ora dove i ragazzi di Dati provano a vincere creando buone occasioni da gol e protestano per un presunto gol non dato a Guadagni, palla salvata sulla linea che a molti è parsa dentro.



Approfittano di questo pareggio il Romagnano (38pt), vincente a Filattiera, che allunga sul Podenzana portandosi a +4, e il Monzone (32) che vince a San Macario e sorpassa proprio l'Atletico Carrara (31pt) conquistando il terzo gradino.