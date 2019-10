Atletico Carrara, momento di grazia

Seconda Categoria - L'Atletico Carrara viaggia spedito nel campionato di Seconda categoria. La squadra nerazzurra di mister Michele Dati è uscita domenica scorsa vittoriosa dal Comunale di Fivizzano grazie ad un'intuizione di Simone Barbieri in pieno recupero. Tre punti al platino che fanno volare l'Atletico verso le zone nobili della graduatoria. Il prossimo obiettivo della squadra del diesse Bigarani è ora quello di raggiungere la prima vittoria interna alla Fossa dopo i precedenti due pareggi per uno ad uno contro Sporting Viareggio e Romagnano, peraltro avversarie di primo livello .



Domenica prossima l'occasione arriva contro lo Sporting Forte dei Marmi. I versiliesi si presenteranno alla Fossa con sei punti all'attivo e reduci dalla vittoria per 4-1 sulla Filattierese. Proprio la Filattierese , terzultima in classifica, sarà poi la successiva avversaria, sempre alla Fossa, dei nerazzurri attesi da due turni casalinghi molto importanti per aumentare il bottino di punti in classifica.