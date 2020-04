Atletico Carrara, mister Dati elogia la sua squadra

Seconda Categoria - Sei giornate al termine del campionato di Seconda Categoria. Scorrendo la graduatoria, dopo le due corazzate Romagnano e Podenzana, nel terzo gradino del podio staziona lo strepitoso Atletico Carrara, vera rivelazione del torneo che insieme all'altra sorpresa Monzone è incredibilmente in lotta per il titolo. Cinque punti in sei gare da recuperare alla capolista sono molti, ma alla vigilia del campionato nessuno avrebbe pensato che la squadra marmifera, da qualche anno comunque sempre nella parte destra della classifica, avrebbe tenuto per tutta la stagione il ritmo delle due favorite alla vittoria finale.



Il grande protagonista è senza dubbio il coach Michele Dati che alla prima esperienza in prima squadra ha dimostrato di avere la stoffa di quando sotto le scarpe aveva i tacchetti.



Mister Dati, un campionato che si è stoppato nel più bello con un Atletico Carrara clamorosamente in corsa per il titolo... "Sì, a sei giornate dal termine eravamo in un periodo di buona forma ed è stato un peccato doversi fermare, le sensazioni erano positive ed i ragazzi ci credevano decisamente, io naturalmente in primis".



Stai ancora comunicando con i tuoi ragazzi? In che modo in questi momenti si può tenere la squadra unita? "Sì sì, siamo in contatto telefonico e ci aggiorniamo sulle situazioni, prima sulla pandemia ed in secondo piano se si riuscirà a ripartire. Presuntuosamente ho la consapevolezza di avere un gruppo di ragazzi veramente affiatato da tanto tempo e serve veramente poco per mantenerli uniti, direi nulla. Lo sono da prima che arrivassi io alla guida e hanno accolto i nuovi che si sono si subito integrati, ora è come se fossero qui da anni".



Hai dato degli allenamenti da fare a casa alla squadra per riavere un minimo di forma nel caso dovreste ripartire? "Qualcosa per poter mantenere almeno il tono muscolare, cose che possono fare tutti, anche chi vive in un palazzo, esercizi che aiutano a mantenere forza ed elasticità. Per il resto, è il campo la cosa di cui abbiamo tutti bisogno, non vediamo l'ora di tornarci!"



Credi che ripartirete? "Lo spero, soprattutto perché vorrebbe dire aver risolto il problema che affligge tutta la popolazione".



Nel caso di ripartenza hai idea di che formula potrebbero utilizzare? "Penso dipenda tutto da quando sarà possibile ripartire, perché mancano 6 gare, cosa che si potrebbe fare anche nel mese di giugno con un paio infrasettimanali (anche fossero a porte chiuse)".



A prescindere da come andrà, che valutazione dai al tuo Atletico Carrara? "La mia valutazione non può essere altro che positiva, sono molto soddisfatto. Prendo quest'occasione per ringraziare i ragazzi in anticipo, per aver messo tutti loro stessi facendo sacrifici su sacrifici, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa fantastica squadra. Naturalmente ho ancora da chiedergliene, nel caso in cui si dovesse ripartire, ma son convinto che nessuno si tirerebbe indietro!"