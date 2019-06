Atletico Carrara, Michele Dati nuovo mister

L'ex tecnico della Juniores sostituisce Bigarani in panchina dei nerazzurri di Seconda categoria

Seconda Categoria -

L'Atletico Carrara promuove a pieni voti in prima squadra Michele Dati. Dopo le ultime positive stagioni in panchina con la Juniores nerazzurra dove ha vinto il campionato provinciale e ben figurato quest'anno nella rassegna provinciale per l'ex bomber è arrivato il momento di "fare sul serio". La società della Fossa dei Leoni lo ha infatti promosso a pieni voti alla guida della selezione di Seconda categoria 2019-20 con Sergio Bigarani che, dopo numerose stagioni in panchina, lascia a lui il posto per accedere ad un ruolo piu' attivo nell'organigramma societario anche se non mancherà di affiancare lo stesso Dati assieme al collaboratore tecnico Nicola Bruschi.

La società ritiene Dati il profilo giusto ed ormai maturo per aprire un nuovo corso considerati anche i numerosi interessanti juniores che potrebbero essere inseriti in rosa nel corso della stagione prossima.