Atletico Carrara, la `vecchia guardia` è una garanzia

Seconda Categoria - Dopo l'ufficializzazione di Michele Dati a mister della prima squadra in casa Atletico Carrara si è già alla scrivania per cercare di allestiere una squadra in grado, come successo questa stagione appena conclusa, di divertire e cercare di centrare i playoff di Seconda categoria, quest'anno sfuggirti solo a causa della forbice di punti dalla seconda in classifica.



La dirigenza nerazzurra vuole partire da un punto fermo ovvero la vecchia guardia, ormai da anni assieme e capace di fare gruppo e spogliatoio anche nei momenti piu' delicati della stagione agonistica. Sono stati confermati da parte di Sergio Bigarani e staff tecnico ben sedici giocatori in attesa di qualche nuovo arrivo da integrare nella rosa.



Ecco i nomi dei giocatori dell'Atletico Carrara che anche per il prossimo anno saranno protagonisti alla Fossa dei Leoni.

Ricciardi, Marchi, Vanello, Barattini, Guadagni, Barbieri, Campi, Cristiani, Marchini, Bertanelli (nella foto), Domenichelli, Martinucci, Ricci, Perugi, Marchi, Pezzanera.



NM