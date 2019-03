Atletico Carrara ko con la capolista

I nerazzurri di Sergio Bigarani lottano ma devono soccombere allo Sporting Pietrasanta

Seconda Categoria - Niente fa fare per l'Atletico Carrara sul campo della capolista Sporting Pietrasanta che si impone per tre reti a uno.



Mister Sergio Bigarani.



"Abbiamo disputato la nostra partita, direi che tre gol al passivo mi sembrano un tantino esagerati per quanto fatto vedere in campo. Abbiamo subito particolarmente sui calci piazzati dove loro hanno giocatori di altra categoria pronti a sfruttare ogni minima occasione. Non abbattiamoci e pensiamo subito al prossimo incontro."



Atletico Carrara che resta comunque a tre punti dalla zona playoff e che domenica prossima sarà di scena sul terreno di casa della Fossa contro il Fortis Camaiore



Il tabellino del match.



SP.PIETRASANTA-ATL.CARRARA 3-1

SP.PIETRASANTA: Ceragioli, D'Onofrio (15'st Pelagatti), Dati G. (35'st Tedeschi), Ambrosi, Capuano, Poletti, Panicucci, Silvestri (30'st Moschetti), Tosi (45'st Toure), Baldi Galleni (30'st Pandolfi), Pellegrinetti. A disp.: Rebellino, Dati A., Perregrini, Puccetti. All.: Mazzei

ATL.CARRARA: Puntelli, Vanello, Pucci, Pezzanera, Domenichelli, Biagini, Barbieri, Marchini, Guadagni, Cristiani, Bertanelli. A disp.: Ricci, Marchi, Dell'Amico, Perugi, Marchi, Zanelli. All.: Bigarani

ARBITRO: Di Legge di Pisa

RETI: 20' Dati G., 45' Pellegrinetti, 25'st Tosi, 45'st Biagini