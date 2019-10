Atletico Carrara, il ritorno di “Batman” Guadagni

Seconda Categoria - Buone notizia in casa Atletico Carrara Dei Marmi. Si vociferava da qualche giorno e con oggi è ufficiale il ritorno di “Batman” Gabriele Guadagni (nella foto a sinistra), forte attaccante classe 1988 che negli ultimi anni ha fatto molto bene con i “marmiferi”.



Cresciuto nell’Oratorio Don Bosco, dove ha fatto tutte le giovanili, nel biennio 2005/2007 ha vinto in successioni i campionati Juniores Provinciali e Regionali con la San Marco Avenza per poi passare alla Palleronese, con cui nel 2009 ha alzato la Coppa Toscana. L'attaccante arriva all’Atletico Carrara nel 2012 dove nelle ultime quattro stagioni è stato il cannoniere della squadra con all’attivo una sessantina di gol, andando sempre in doppia cifra.



Poi alla fine della passata stagione la decisione di smettere, ma grazie al rapporto con la dirigenza, la squadra e mister Dati, non ha resistito al richiamo della foresta e per la fortuna del club neroazzurro è di nuovo a disposizione.