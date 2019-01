Atletico Carrara-Fivizzanese 3-2, sorpasso dei `marmiferi`

Bellissima gara con gol spettacolari

Seconda Categoria - Atletico Carrara: Puntelli, Ricciardi, Barattini, Belli (46' Ricci), Dell'amico, Lazzari, Barbieri, Marchini (63' Lazzini), Guadagni, Cristiani (46' Bertanelli), Biagini. A disp.: Raciti, Vanello, Del Mancino, Marchi, Pezzanera, Farsane. All.: Bigarani.

Fivizzanese: Ippolito, Del Giudice, Bertoli, Conti, Riani, Taffi, Cresci, Youssefi, Rubino, Tarantola, Pigoni (78' Duranti). A disp.: Serafini, Gassani, Ceragioli, Gianni, Pasquali. All.: Poggi.

Arbitro: Lila di Lucca

Reti: Bertoli 35', Guadagni 52', Bertanelli 59', Biagini 66', Tarantola 68'

Note: espulso Barbieri a fine partita



CARRARA- Una bellissima partita alla Fossa Dei Leoni dalla quale sono usciti vincenti i padroni di casa, tornati ad essere la squadra delle scorse stagioni. Fivizzanese che passa in vantaggio con uno strepitoso gol in rovesciata di Bertoli. Poco dopo gli ospiti raddoppiano ma il direttore di gara vede un fuorigioco millimetrico e annulla. Dopo un buon primo tempo, la "medicea" rimane nello spogliatoio e al 52' l'Atletico pareggia con Guadagni. Al minuto 59' locali in vantaggio con bomber Bertanelli che porta a compimento una bella azione in contropiede. Pochi minuti più tardi l'attaccante lunigianese Tarantola, di tacco in mischia, costringe al miracolo Puntelli che devia sulla traversa, riga e un difensore calcia lontano. Al 66' i marmiferi si portano sul doppio vantaggio con una gran fucilata all'incrocio di Biagini. Dopo due giri di lancette Tarantola riapre con una bella rovesciata. A nulla serve il forcing finale della Fivizzanese, al triplice fischio il risultato è 3-2.



Con questa vittoria l'Atletico Cararra sorpassa la Fivizzanese e si porta, a parimerito con il Podenzana, in sesta posizione.