Atletico Carrara, è allarme rosso

Per i nerazzurri un solo punto nelle ultime cinque partite disputate

Seconda Categoria - Un punto nelle ultime cinque partite. E' allarme rosso in casa Atletico Carrara. In Seconda categoria i nerazzurri di Bigarani non stanno attraversando un periodo felice tantomeno fortunato. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa sul terreno dell'Atletico Podenzana sono usciti battuti per tre a uno con la classifica che adesso comincia ad essere preoccupante considearat alentrata in zona playout. Domenica prossima alla Fossa l'occasione per dare una svolta ossia la gara contro il Monzone che in classifica precede di una sola lunghezza. Arbitrerà la gara della Fossa il signor Adrian Ursu della sezione di Lucca.