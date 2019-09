Atletico Carrara, debutto in campionato

Seconda Categoria -

Debutto esterno nel campionato di Seconda categoria per l'Atletico Carrara. I nerazzurri di mister Michele Dati saranno di scena domani pomeriggio (ore 15.30) sul rettangolo di gioco del "Don Bosco" in casa del Monti. Trasferta impegnativa e storicamente povera di soddisfazioni negli ultimi anni per l'Atletico che cercherà di sfatare la tradizione cercando di portare a casa dalla Lunigiana i tre punti in palio.



Le parola di Sergio Bigarani alla vigilia del match.



"L'impegno di Monti all'esordio - dichiara il dirigente nerazzurro- è una partita importante ed allo stesso tempo difficile basti pensare che, a memoria, in quel campo l'Atletico abbia vinto soltanto una volta negli ultimi dieci anni. Partite d'esordio ma è sicuro, andremo là per fare risultato nonostante abbiamo assenze importanti come quella di Biagini, Guadagni , Pucci ed Arnieri . Sono pero' sicuro che quelli che scenderanno in campo daranno il meglio per la squadra.Mister Dati ha preparato minuziosamente il match e siamo pronti per giocarci tutte le nostre chances. Iniziare bene il campionato - conclude Bigarani- secondo il mio punto di vista è la miglior cosa per proseguire ancor meglio"