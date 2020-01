Atletico Carrara, Dati: “Vogliamo i playoff”

Seconda Categoria - Un Atletico Carrara super che sta viaggiando a ritmi importantissimi, terza in classifica in solitaria, dietro di soli tre punti alla seconda Podenzana e di cinque alla capolista Romagnano, le quali incontrerà rispettivamente nelle prossime due gare. Test che riveleranno dove veramente possono arrivare i ragazzi di mister Dati: l’obiettivo sono i playoff ma la vetta è li a portata di mano, situazione ottimale per giocarsela liberi di testa e senza paura di fallire…



Di seguito le parole tecnico:



Mister Dati, un Atletico Carrara veramente sorprendente che in terza posizione tallona le due corazzate Podenzana e Romagnano. All’inizio di questa stagione ti saresti aspettato questo importante piazzamento? ”Non me lo aspettavo, ma ci speravo o meglio ero e sono convinto di avere un gruppo veramente sano che può giocarsela per un posto nei play off, questo si”.



Venite da cinque risultati utili consecutivi e prestazioni convincenti. Come vedi la tua squadra? ”I ragazzi fanno un sacco di sacrifici per l'amore che hanno per questo fantastico sport e stanno raccogliendo i giusti frutti, ma manca ancora tanto, comunque li vedo vogliosi, concentrati e determinati a dare il massimo per prenderci un posto per gli spareggi”.



In cosa li vuoi vedere ancora migliorare? ”A mio avviso stiamo giocando un buon calcio, piacevole, ma possiamo e dobbiamo migliore molto, nel subire meno gol e nel chiudere le partite, concretizzando le tante occasioni che stiamo creando”.



Sappiamo che volete volare bassi e giocate partita per partita, ma un pensierino al vertice del torneo ce lo avete fatto? E nelle prossime due giornate avete proprio Podenzana e Romagnano... ”No assolutamente... domenica incontriamo la seconda in classifica, gran bella squadra, organizzata e con ottimi giocatori; poi la prossima settimana la prima, a mio avviso la migliore. Comunque oggi pensiamo al Podenzana e a come poterlo contrastare al meglio per cercare di far risultato. Noi dobbiamo pensare solamente a quello, tutto il resto non ci interessa”.



Cosa deve fare domenica l'Atletico per chiudere con un risultato positivo? ”Deve continuare a fare quello che ha fatto nell'ultimo mese e mezzo: chiunque gioca, partendo dal primo minuto o subentrando, dovrà dare il massimo per i compagni, questa è stato il fattore più importante nel nostro rendimento. In questi ultimi giorni continueremo a lavorare per prepararla al meglio”.