Atletico Carrara, Dati: `Romagnano la squadra più forte`

Seconda Categoria - Tutto pronto per il derby. Domenica 6 ottobre presso la mitica "Fossa Dei Leoni" di Carrara andrà in scena uno dei classici di Seconda Categoria. L'Atletico Carrara Dei Marmi di mister Michele Dati ospiterà la capolista Romagnano. Gli amaranto di Paolo Alberti partono da favoriti, vista il livello qualitativo molto alto della squadra e relativa posizione in classifica. L'Atletico ha dalla propria il fattore campo e un buon inizio di torneo, caratterizzato da buona organizzazione di gioco e giusta mentalità.



Vediamo come la coach Dati:



Mister, un Atletico Carrara che parte bene in campionato. Cinque punti in due partite con prestazioni di alto livello anche sul piano caratteriale. Cosa pensi del vostro inizio? "Stiamo lavorando bene, ho a disposizione un gruppo di ragazzi seri con un gran attaccamento alla maglia e con gran senso di responsabilità. Purtroppo abbiamo a che vedere con turni di lavoro con lavori domenicali, quindi ogni domenica manca qualcuno. Ho tanti ragazzi pronti ad inserirsi e dare il loro contributo, quindi tutto questo dobbiamo prenderlo come una forza in più del gruppo, non in meno. Inizio con tre risultati positivi ma anche con diversi errori da rimediare, abbiamo incontrato nelle prime quattro partite tre pretendenti al titolo, Viareggio Podenzana e dopodomani il Romagnano. Quindi comunque bene".



Domenica affronterete appunto il Romagnano di Alberti che domina la classifica a punteggio pieno. Come valuti gli avversari? " Il Romagnano è una delle pretendenti e a mio parere la più forte. Ha dei giocatori giovani e di livello in tutti i reparti, dietro, in mezzo e poi il tridente davanti con giocatori forti che si combinano perfettamente".



Loro hanno giocatori importanti in tutti i reparti e giocano con un 4-3-3. Dove cercherai il pertugio per andargli dentro? "Nessun pertugio, lavoro collettivo, di squadra, quello che ci ha permesso, assieme al carattere, di fare tre risultati positivi. Dobbiamo senza presunzione mettere in pratica quello che settimanalmente andiamo a provare come idee e pensiero".



Come siete messi con la rosa? Tutti a disposizione? "La rosa non è ancora a puntino, manca per infortunio Pucci e dobbiamo valutare la condizione di Del Mancino. Poi dalla prossima rientrerà in squadra anche Guadagni".